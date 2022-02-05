İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da iş yeri yangını

Bitlis’in Tatvan ilçesi bir lokantada çıkan yangın korkulu anlar yaşatırken, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesi bir lokantada çıkan yangın korkulu anlar yaşatırken, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Volkan D.'ye ait lokantada meydana geldi. Çevre sakinlerinin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı anlaşılırken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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