Tatvan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Tatvan Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösteriminin ardından Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı. Sinevizyon gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından ilçedeki okullarda düzenlenen “İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması” çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile program sona erdi.

Programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediyesi Başkan Vekili Necdet Ökmen, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Levent Aldatmaz, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.