Tatvan'da kadınlar için sinema etkinliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Kızılay Şubesi işbirliğinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadınlar için sinema etkinliği düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bitlis il merkezi ve ilçelerdeki kadınlar için Tatvan Belediyesi tarafından yemek programı ve sinema etkinliği düzenlendi. Özellikle hiç sinemaya gitmemiş olan yaklaşık 100 kadın yemeğe davet edildi. Yemek sonrası sinema etkinliğine katılan kadınlar, “Bergen” isimli sinema filmini izlediler.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kızılay Bitlis Şubesi işbirliğiyle Tatvan'da sinema etkinliği düzenlediklerini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Etkinliğe ilçelerimizdeki kadınlar katılım sağladı. Sinema öncesi Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde bir yemek programı düzenledik. Akabinde sinema gösterimi düzenledik. Biz Tatvan Belediyesi olarak sürekli kadınlara ve çocuklara yönelik bu tür etkinlikler düzenliyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü özel bir gündür. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘şiddete hayır' diyoruz ve şiddete karşıyız. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde ‘kadınlar Allah'ın bize emanetidir' deniliyor. Bu bağlamda düzenlemiş olduğumuz etkinlik güzel geçiyor. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

Sinema etkinliğine Bitlis'ten katılan Esma Kaçmaz da, “Sinema öncesi yemek programı vardı ve şimdi de sinemadayız. Belediye başkanımıza ve Kızılay ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar Günü'nü kutluyoruz, mutluyuz” diye konuştu.

Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz de, “Tatvan Belediyesi ile birlikte il merkezi ve ilçelerindeki kadınlara yönelik bir program düzenledik. Tüm kadınlarının gününü kutluyorum” diye konuştu.