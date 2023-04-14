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Tatvan'da kadınlara özel Ramazan programı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından binlerce kadının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından binlerce kadının katılımıyla iftar programı düzenlendi.


Tatvan Belediyesi sergi ve konferans salonunda düzenlenen iftar yemeğinin ardından sevilen ilahi sanatçısı Sedat Uçan, birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini seslendirerek kadınlara unutulmaz anlar yaşattı. Programda çocukları da unutmayan Tatvan Belediyesi, çeşitli ikramlar ile onlara da doyasıya bir gün yaşattı.


Keyifli vakit geçiren binlerce kadın, yapılan çekilişlerin heyecanını yaşadı. Yapılan çekilişler sonucunda bir vatandaş umreye gitme hakkı kazanırken, onlarca vatandaş ise çeşitli hediyeler kazandı.


Program ile ilgili açıklamalarda bulunan ilahi sanatçısı Sedat Uçan, “Hanım ablalarımızla beraber bugün Ramazan sevincini yaşadık. O muhabbeti iftarın güzelliğini yaşadık. Bu vesileyle Tatvanlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu birlik beraberliklerini daim eylesin inşallah. Çok güzel bir yoğunluk vardı” dedi.

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