Tatvan'da kafatası ameliyatı yapıldı

Halk arasında ‘kayık kafa' olarak bilinen ve tıp dilinde skafosefali olan kafatası ameliyatını yapılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, “Abdulkadir Çinik isminde 2 yaşındaki hastamız, kafatası şekil bozukluğu şikayetiyle hastanemize getirildi. Yanlardan basık ve arkaya doğru uzamış halde bir kafa şekli vardı. Yaptığımız incelemelerde halk arasında ‘kayık kafa' diye bilinen ve tıbbi adı ile skafosefali olan bir durum mevcuttu. Kafatası şekillendirmesinin gerekli olduğunu, hastanın ailesine söyleyerek, onları ameliyat konusunda bilgilendirdik. Düşünerek kararlarını verdiler ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastamızı bir hafta gözlem altında tuttuk. Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi, kafatası şekillenmesi de zamanla tamamen düzelmiş olacak. Buradaki amacımız öncelikle kafatasının kozmetik yapısını düzeltmek, kafatası içerisindeki beyinin büyümesini ve gelişmesini engelleyecek durumu ortadan kaldırmaktı. Bu oldukça nadir yapılan ameliyatlardandır. Hastanemizde yaklaşık bir yıldır çalışıyorum ve bu kafatası şeklini düzelttiğimiz üçüncü ameliyatımız. Üçünün de durumu gayet iyi, istediğimiz başarıyı elde ettik. Bu tür ameliyatların yanı sıra, beyin ve omurilik tümörleri, kanal darlığı, bel ve boyun fıtığı gibi ameliyatları da yapıyoruz” dedi.

Ameliyat olan 2 yaşındaki çocuğun babası Musa Çinik ise, “Çocuğun kafasının öne büyüdüğünü fark ettik. Bunun için hastaneye müracaat ettik. Ameliyat olması gerektiğini söylediler. Başta tedirgin olduk ama daha sonra araştırdık. Bunun için Diyarbakır ve Erzincan'daki hastanelere başvurduk ama bu ameliyat gerçekleştirilmedi. Son olarak buraya geldik ve doktorumuzla görüştük, ameliyat yapıldı, çocuğumuz gayet iyi, teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başarılı ameliyat ve tedavilerle bölgeye iyi bir sağlık hizmet sunduklarını ifade eden Bitlis - Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, bölgede bu şekil başarılı ameliyat ve tedavilerin olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.