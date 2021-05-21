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Tatvan'da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, bugün 16.30 sıralarında Tatvan-Ahlat karayolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen 13 AAF 368 plakalı Ford kamyonetle karşı yönden gelen 34 YL 8407 plakalı Mitsubishi kamyonet çarpıştı. Kazada 13 AAF 368 plakalı araçta bulunan K.G. (70) ile B.G. (40) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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