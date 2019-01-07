Tatvan'da kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Bitlis'in Tatvan etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Tatvan ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren başladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçede kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Kenti baştan sona beyaza bürüyen yoğun kar yağışıyla birlikte ilçedeki tüm okullar bugün için tatil edilirken, ağaçlar ve arabalar ise adeta kar altında kayboldu. Özellikle gece saatlerinde zaman zaman tipiye dönen kar yağışı, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok araç ve tırlar ise yol kenarlarına park ederek tipi ve fırtınanın dinmesini bekledi.

Sabaha kadar yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için başlatılan yol açma çalışmaları devam ederken, sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise, ellerine aldıkları küreklerle iş yerleri ve evlerinin önünü temizlemeye çalıştı. Kar yağışıyla birlikte ilçedeki hava sıcaklığı ise sıfırın altına düştü.

Kaymakamlıktan uyarı

Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, Tatvan Kaymakamlığı ise yapmış olduğu yazılı açıklama ile yola çıkacak sürücülerin ve vatandaşların olası durumlara karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Açıklamada, “Meteoroloji Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, 6 Ocak 2019 tarihinde başlayan yoğun kar yağışının 9 Ocak 2019 Çarşamba gününe kadar bölgemizle birlikte ilçemizde de belirli aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca rüzgarın orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kar yağışı ve olası buzlanmaya bağlı kazalar, kırsal kesimlerde çığ tehlikesi, kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan, kar yağışıyla birlikte Tatvan'da kartpostallık görüntüler oluşurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre; bölgeyi etkisi altına alan kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.