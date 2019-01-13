Tatvan'da kar tatili

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın tatil edildi.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca; ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, 14 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.