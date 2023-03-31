Tatvan'da kar yağışı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mart ayının son günü yoğun kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin günler öncesinden bildirdiği kar yağışı Tatvan ilçesinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ilçede araçların üzerleri tamamen karla kaplandı. Yağan kara yine her zaman olduğu gibi en çok sevinen çocuklar oldu. Okula gitmek üzere sabah erken saatte yola çıkan öğrenciler, kartopu oynayıp karın tadını çıkardı.

İlçede bir süre daha etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında da ciddi düşüş yaşandı.