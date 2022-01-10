Tatvan'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Bitlis ve ilçelerinde kar kalınlığı kent merkezinde 60, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Kent merkezinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kardan dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşarken evlerin çatılarda 20 santimetrelik buz sarkıtları oluştu. Bazı evler kara gömülürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden dışarıya çıkamaz duruma geldi. Yağan kar ile birlikte vatandaşlar çatı ve evlerinin önünde biriken karları temizlerken belediye ve özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına zor şartlar altında devam ediyor.

Öte yandan, kent merkezinde oluşan kartpostallık manzaralar drone ile görüntülendi.