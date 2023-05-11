Tatvan'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Tatvan'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Karayolları 112. Şube Şefliği önündeki programa katılan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, öğrenci ve ekiplerle birlikte uygulama yaparak sürücülere yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte sürücülere “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” sloganının yer aldığı broşürleri dağıtan Kaymakam Demir, trafik kurallarının önemine dikkati çekti. Kaymakam Demir, “Ne yazık ki trafik kazaları sebebiyle ülkemizde binlerce insan hayatını kaybetmekte ve 10 binlercesi yaralanmaktadır. Milyonlarca lira maddi hasar oluşarak iş gücü ve enerji kaybımız ortaya çıkmaktadır. Bazen dikkatsizlik ve küçük sayılan kural ihlalleri ciddi can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Bu konuda yapılması gereken bireylerin trafik kuralları konusunda şuurlanmasıdır. Bu bakımdan yapılan bu çalışma önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Zira ne kadar trafik kuralları koyarsanız koyun, bireyler uygun şekilde trafik kurallarına uymazlarsa hiçbir anlam ifade etmemektedir” dedi.

Kaymakam Demir, küçük yaştan itibaren trafik farkındalığı kazandırmanın önemine dikkat çekerek, “Trafik bilincinin çok küçük yaşlardan başlayarak oturtulması gereken bir davranış olduğunu göstermek amacıyla bakanlığımız koordinesinde bütün Türkiye'de uygulanan bir çalışmayı ilçemizde de izdüşüm olarak gerçekleştirdik. Çocuklarda bu konuda çok istekliydi. Güzel bir çalışma oldu. Sürücüler bu konuda bilgilendirildi" diye konuştu.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ise kaymakamla birlikte hafta çerçevesinde öğrencileri şuurlandırmak adına bir çalışma yaptıklarını belirterek, "İlçemizin tüm sürücülerine, tüm vatandaşlarına bunun dikkatini çekmek adına trafikte kuralların mutlaka uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu ve insanların bu durumun farkına varmaları için bir etkinlik yaptık" dedi.

Programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.