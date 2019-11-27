Tatvan'da karla mücadele toplantısı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında “karla mücadele” toplantısı düzenlendi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve diğer ilgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, karla mücadele hazırlıkları ve alınacak önlemler masaya yatırıldı. Koordineli bir şekilde kış sezonunun sorunsuz şekilde atlatılması için alınması gereken tedbirlerin tek tek görüşüldüğü toplantıda; yerleşim yerlerinde ve yerleşim yerleri dışında kalan alanlarda alınacak trafik tedbirleri, karayolu işaretlemeleri, otogarlarda alınacak tedbirler, denetimlerde görevli personel ve ekip araçları ile bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi başlıca konular konuşuldu.

Karla mücadele noktasında şimdiden gerekli tüm önlemlerin alınıp gerekli hazırlıların yapılacağını belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Tatvan olarak sıkıntısız bir kış sezonu geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapabilmeleri için karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hazır olacağını kaydeden Kaymakam Özkan, vatandaşların da kışla ilgili şimdiden gerekli hazırlıklarını yapmalarını istedi.