Tatvan'da karne sevinci

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 bin 233 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

2022-2023 eğitim öğretim sezonunun tamamlanmasıyla tüm yurtta olduğu gibi Tatvan'da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Tatvan'da eğitim öğretim yılını tamamlayan 24 bin 233 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Tatvan düzenlenen programda, öğrencilere karnelerini Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ verdi.