Tatvan'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza bugün akşam saatlerinde Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 HA 267 plakalı seyir halindeki otomobil sürücüsü, önündeki tıra çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilde bulunan Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Şinasi Ok hayatını kaydederken, aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İtfaiye ve 112 Sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.