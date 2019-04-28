Tatvan'da KHGB için encümen seçimi yapıldı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için encümen seçimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seçimde, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin muhtar ve il genel meclisi encümenleri belirlendi. Köy muhtarları ve il genel meclis üyelerinin oy kullandığı seçimler sonucunda muhtarlardan Sarıdal Köyü Muhtarı Mezher Subaşı ve Küçüksu Köyü Muhtarı Abdulhalim Gökçek, il genel meclisi üyeleri arasında yapılan seçimde ise AK Parti'li İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Emin Bağatur ve Mehmet Ali Akhan birlik meclis üyeliğine seçildi.

Yapılan seçimin ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenliğine seçilen il genel meclisi üyeleri ve muhtarları tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.