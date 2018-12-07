Tatvan'da kış lastiği uygulaması yapıldı

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “kış lastiği uygulaması” yapıldı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Tatvan-Van karayolunun, Tatvan ilçe girişindeki polis kontrol noktasından trafik denetimi yapıldı. Kış lastiği uygulaması konusunda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, araçları ve lastiklerini kontrol ederek; trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendirdi. Çocuklara çikolata, yolculara ise şeker ikramında bulunan ekipler, sürücüler ile araç plakalarının sorgulamalarını da yaptı.

Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık 2018 tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağı, kış lastiği takmama cezasının 715 lira olduğu ve yeni yılda ise bu cezanın 885 lira olacağı belirtildi.

Polis kontrol noktasında yapılan uygulamadan geçen sürücüler de, şekere ikramında dolayı polis ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.