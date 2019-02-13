Tatvan'da “Kıyı Kenar Çizgisi” değerlendirme toplantısı

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyı şeridinde yaşanan “kıyı kenar çizgisi” sorunun çözülmesi için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan Belediyesinde düzenlenen toplantı kapsamında ilçeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı heyet, toplantı öncesi ilçenin Van Gölü sahilinde incelemelerde bulundu. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un eşlik ettiği heyet, sorunu yerinde görmek üzere kıyı şeridinde gözlem ve incelemeler yaptı. Heyet üyeleri yaptıkları incelemenin ardından ise, düzenlenen “kıyı kenar çizgisi” değerlendirme toplantısına katıldı. Tatvan Belediyesinde düzenlenen toplantıda; konuyla ilgili sorun masaya yatırılarak, konunun son durumu üzerinde tartışıldı. Sorunun çözümü noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, gerekli notlar alınarak raporlaştırıldı.

Düzenlenen toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teknik personellerinin de bulunduğu heyet, bugün kıyı kenar çizgisinin durumu hakkında incelemelerde bulunmak üzere ilçemizi ve belediyemizi ziyaret ettiler. Yaptığımız toplantıda ilçemiz için büyük önem arz eden kıyı kenar çizgisinin durumunu değerlendirdik. İnşallah belediye olarak üzerimize düşenden fazlasını yaparak ilçemizin bu konudaki sorununu da kısa sürede çözüme kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.