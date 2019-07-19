Tatvan'da “Kıyı Kenar Çizgisi” sorunu çözüme kavuşuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilindeki kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftalar askıya çıkarıldı.

İlçenin Van Gölü sahilinde yaşanan kıyı kenar çizgisi sorununun çözümü için Tatvan Belediyesi tarafından bir süredir yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Sorunun kalıcı olarak çözümü ve yıllardır sahilde ikamet eden vatandaşların kıyı kenar çizgisi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gidermek için kolları sıvayan Tatvan Belediyesi, çalışma kapsamında kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftaları askıya çıkardı. Askı süreci bitimine müteakip kıyı kenarı çizgisinden çıkan yerlerin afet kapsamında olmamak şartı ile imar planı yapım işlemine başlanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan sahili kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftaların askıya çıktığını söyledi. İlçenin Van Gölü sahilinde ikamet eden vatandaşların kıyı kenar çizgisi nedeniyle yıllardır yaşadığı mağduriyeti gidermek için belediye olarak yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini belirten Başkan Geylani, yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan kıyı kenar çizgisinin paftalarının Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında askıya çıktığını belirtti.

Tatvan Belediyesi olarak ilçede yıllardan beridir süregelen tüm sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Geylani, “İlçemiz Van Gölü kıyısında bulunan yerlerin Bitlis Valiliği kıyı kenar çizgi tespit komisyonunca hazırlanan paftalar, 3621 sayılı kıyı kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmenlik uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 28.05.2019 tarih ve 124131 sayılı makam oluruna istinaden onaylanmış olup 14.06.2019 tarihi e.4168 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce duyurusu yapılmak üzere askıya çıkarılması belediyemizden talep edilmiştir. Belediyemizce 24.06.2029 tarihinde Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. 24.07.2019 tarihinde ise askıdan indirilerek yürürlüğe girecektir. Askı süreci bitimine müteakip kıyı kenarı çizgisinden çıkan yerlerin afet kapsamında olmamak şartı ile imar planı yapım işlemine başlanacaktır” diye konuştu.