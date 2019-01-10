Tatvan'da kolon kanseri ameliyatı yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalın bağırsağında tümör tespit edilen 64 yaşındaki Fahrettin Vatan, ameliyatla tekrar sağlığına kavuştu.

Birçok hastaneye başvurduktan sonra son olarak kabızlık ve karın ağrısı gibi şikayetlerle Tatvan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başvuran Fahrettin Vatan'a hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan tarafından yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu. İlk olarak yapılan kolonoskopi işlemi ile kalın bağırsağında tümör olan bir kitle tespit edilen hasta için ameliyat kararı verildi. Hastanın da konu ile ilgili bilgilendirilip onayının alınmasının ardından hasta ameliyat edildi. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla hastanın kalın bağırsağında bulunan kitle çıkarıldı.

Yapılan ameliyat ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, “Hasta bize kabızlık, karın ağrısı ve büyük abdestinin incelme şikayetiyle geldi. Hastamıza kolonoskopi yaptık. Kolonoskopide kalan bağırsağının sol kısmı dediğimiz simoitkolon bölgesinde tümör olan bir kitle vardı. Patolojisini aldık, sonuç malegnite gelmesi üzerine hastamız için ameliyat kararı aldık. Hastayı bir hafta önce ameliyat ettik, şu an genel durumu gayet iyi. İnşallah hastamızı yarın ya da diğer gün taburcu etmeyi planlıyoruz. Taburcu olduktan sonra kemoterapi süreci başlayacak. Bu hastamız, bizim burada tanı koyup ameliyat ettiğimiz üçüncü hastamız oldu. Aslında tanı koyduğumuz çok hasta var, ancak hastalarımızın bazıları tedavi için il dışını ediyordu. Yapmış olduğumuz başarılı ameliyatlarla da bizler bu ameliyatların burada yapılabildiğini göstermiş olduk” dedi.

Hastaneye Güroymak ilçesinden başvuran hasta Fahrettin Vatan (64) ise, ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Aynı şikayetlerle daha öncesinde birçok hastaneye başvurduğunu, ancak şifayı başvurduğu Tatvan'daki hastanede bulduğunu dile getiren Vatan, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibe teşekkürleri iletti.