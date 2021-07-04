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Tatvan'da kontrolden çıkan tır iki araca çarptı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Kıyıdüzü köyü civarında meydana geldi. R.K. yönetimindeki 33 CTY 56 plakalı Mercedes Axor marka tır, Ahlat istikametinden Tatvan istikametine seyir halinde iken, park halindeki 13 AAB 601 plakalı tıra ile Ahlat istikametine gitmek için kavşaktan dönüş yapan 47 ABG 685 plakalı otomobile çarptı. Meydanda gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Köylüler ve tır sürücüsü, yolların dar olduğunu ileri sürdü.

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