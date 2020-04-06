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Tatvan'da korona virüsle mücadele devam ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe aralıklarını gösteren uyarı çıkartmaları yerleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe aralıklarını gösteren uyarı çıkartmaları yerleştirildi.


Tatvan Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girmek durumunda kaldıkları alanlara birbirlerine en az 3 adım mesafe bırakmasını sağlayacak uyarıcı zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başlandı. Üzerinde “Sosyal mesafemizi koruyalım. 3 adım yeterli” yazan zemin çıkartmaları ilk etapta bankamatik önlerine, eczane ve marketlerde uygulanmaya başlanırken, bu uygulama ile sosyal mesafenin sağlanması amaçlanıyor.

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