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Tatvan'da Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kut’ül Amare Zaferi’nin 107.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.


Tatvan Fen Lisesi tarafından Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Düzenlenen program Kut'ül Amare ile ilgili video gösterimi, öğrencilerin şiir okuması, oratoryo ve müzik sunumunun ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.


Programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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