İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da kütüphane açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul aile birliği katkılarıyla Mehmetçik İlkokuluna kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphanenin kurulmasında emeği olan herkese teşekkür eden Kaymakam Özkan, öğrencilerle ilgilenerek kitap okuma konusunda nasihatlerde bulundu.


Kütüphaneye 200 kitap desteğinde bulunacaklarını ifade eden Arzu Özkan ise, okula aynı zamanda 2 anasınıfı da kazandırdıklarını ve ileriki günlerde açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.


Kütüphaneyi çok beğendiğini belirten Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da, emeği olanlara teşekkür ederek, kütüphaneye 400 adet kitap desteğinde bulunacaklarını kaydetti.


Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Yıldız da, yazmış olduğu 25 Saniye Deprem isimli 4. kitabından 10 tanesini kütüphaneye bağışlayacağını söyledi.


Açılış kurdelesi kesilmesinin ardından kütüphanenin kurulmasında katkısı olanlara plaket verildi ve davetliler için yaş pasta kesildi.


Kütüphane açılışına Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Okul Aile Birliği Başkanı Yılmaz Lebit, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.