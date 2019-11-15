İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da kütüphane ve atölye açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu tarafından kurulan Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu tarafından kurulan Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyesi hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştiren Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyeleri gezdi. Kütüphane ve atölyelerle ilgili okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyelerin okul ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.