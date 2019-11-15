Tatvan'da kütüphane ve atölye açılışı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu tarafından kurulan Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyesi hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştiren Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyeleri gezdi. Kütüphane ve atölyelerle ilgili okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyelerin okul ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.