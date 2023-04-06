Tatvan'da larvalara karşı ilaçlama çalışmaları başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesine bağlı ilaçlama ekipleri tarafından yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için bataklık alanlarda larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına başlandı.

İlaçlama ekipleri tarafından 10 gün aralıklarla dereler, bataklık alanlar ile haşere ve sivrisinek kuluçka alanlarında larva ilaçlaması yapıyor. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaz ayları gelmeden başlayan ilaçlama çalışmalarının yaz ayları boyunca da artarak devam edeceğini belirterek, “Ekiplerimiz tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları neticesinde sivrisinek sorununu yaz ayları gelmeden çözmüş oluyoruz. Dere temizlikleri, boş arsalarda bulunan lastiklerin toplanması ve bataklık alanları kurutma çalışmalarımız ile sivrisinek oluşumlarının büyük oranda önüne geçeceğiz” dedi.