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Tatvan'da "madde bağımlılığı ile mücadele" toplantısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "madde bağımlılığı ile mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "madde bağımlılığı ile mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.


İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığı ile ilgili ilçedeki son durum masaya yatırıldı. Ayrıca; uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önüne geçilmesi noktasında neler yapılabileceği görüşüldü.


Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, uyuşturucu madde ile ilgili mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde satıcılarına da göz açtırmayacaklarını kaydeden Kaymakam Özkan, bu noktada gerekli tüm tedbirleri alınacağını kaydetti.

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