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Tatvan'da maske denetimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.


Vaka sayısının sıfırlanmasından sonra yeniden artışın yaşandığı Tatvan'da, korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor. Tatvan Kaymakamlığı ve Bitlis Valiliğinin almış olduğu kararlar neticesinde ilçe merkezi ve bağlı köylerde maske takılması zorunlu hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘maske' talimatı sonrasında ise denetimler sıklaştırıldı. Vatandaşların büyük bir kesiminin kurallara uyduğu görülürken, ceza yemekten kurtulamayanlar da çıktı. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise 900 lira ceza uygulandı. Bazı vatandaşların bahaneleri ise şaşırttı.


Öte yandan; sık sık yapılan anonslarla da vatandaşların maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.

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