Tatvan'da maskesiz sokağa çıkma yasağına köyler de eklendi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 20 Mayıs tarihinden bu yana ilçe merkezinde uygulanan “maskesiz sokağa çıkma yasağına” valiliğin almış olduğu kararla köyler de eklendi.

Korona virüs salgınında sıfırlanan vaka sayısının yeniden artış göstermesi üzerine Bitlis Valiliği tarafından il genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Valiliğin almış olduğu karar öncesinde Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan kararla 20 Mayıs tarihinden bu yana ilçe merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Valiliğin almış olduğu karar neticesinde sadece ilçe merkezinde uygulanan yasağa köyler de dahil edildi.

16 Haziran saat 24.00'den itibaren uygulanacak yasak öncesi ilçe merkezi ve köylerde yapılan anonsla vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları uyarısı yapıldı.