İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 715.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yolcu otobüsünde 1 şüpheli ve hususi bir araçta 1 şüpheli olmak üzere şüpheli 2 şahsa ait 6 parça halinde toplam daralı ağırlığı 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.