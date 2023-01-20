Tatvan'da miniklerin okuma heyecanı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okuma-yazmayı öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin dönem sonu okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Tatvan ilçesi Uluer İlkokulunda okuma-yazma öğrenen öğrenciler için düzenlenen dönem sonu okuma etkinliğinde minikler şarkı söyleyip dans ederek doyasıya eğlendi. Okul idaresi ve öğrenci velilerinin yanı sıra diğer sınıfların da katıldığı etkinliği düzenleyen Uluer İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Fadime Dağaşan, etkinliğin hem öğrencilerin yorucu geçen dönemin sonunda deşarj olmaları için hem de özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacağı için önemli olduğuna dikkat çekti.

“Çocuklarımız ve velilerimizle büyük bir aileyiz”

Etkinliğin güzel geçtiğini dile getiren Dağaşan, “Okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız, velilerimiz ve çocuklarımızla dönem sonu okuma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Güzel bir eğlence oldu. Okuma yazmayı 3 ay içerisinde öğrenen çocuklarımız yoğun ve yorucu bir dönem geçirmişlerdi. Bu etkinlik vesilesiyle hem deşarj oldular hem ödüllendirildiler. Bu süreç içerisinde özellikle sorumlu ebeveyn duygusuyla hareket ederek çocukların eğitimi ile yakından ilgilenen velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize emanet edilen çocuklarımız ve velilerimizle biz büyük bir aile olduk. Bu duygularla hareket ediyoruz ve meyvesini de kısa sürede başarı sağlayarak alıyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan 1. sınıf öğrencisi Deniz Perver Aygül'ün velisi Sinan Aygül ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okullarda ders dışı sosyal etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Aygül, “Burada sadece bir dönem sonu etkinliği görmedik, başarılı takım çalışması gördük. Çocuğun gelişim sürecine inanılmaz etkisi olan şeyler bunlar. Özgüven ve sorumluluk duygusunun yanı sıra ekip çalışması da öğretiyor. Genel öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bu tip eğitsel etkinliklerin olması, öğretmen ve idarecilerin eğitim konusunda bu kadar özenli, hassas ve işlerini severek yapmaları bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Çocuğumuzu okula gönderirken gözümüz arkada kalmıyor. Tüm bunlardan dolayı başta öğretmen hanıma ve bu ortamı sağladıkları için okul idaresine, tüm velilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, çocuklara okuma-yazma rozeti takılması ve veliler tarafından hazırlanan yiyeceklerin ikramıyla son buldu.