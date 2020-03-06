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Tatvan'da muhtarlar ve uyuşturucu ile mücadele toplantıları

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında aylık muhtarlar ve uyuşturucu ile mücadele toplantıları düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında aylık muhtarlar ve uyuşturucu ile mücadele toplantıları düzenlendi.


Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda gündemdeki konuların yanı sıra uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde duruldu. Muhtarlar, STK temsilcileri, okul müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerince uyuşturucu ile mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirildi.


Ayrıca; uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

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