Tatvan'da öğrenci ailelerine yönelik ev ziyaretleri

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen “Genç Umutlar” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünün Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü proje kapsamında Tatvan Dumlupınar Ortaokulu bağlama kursu ve Tatvan Anadolu Lisesi resim kursu öğrencilerinin ailelerine yönelik ev ziyaretleri yapıldı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Rehberlik ve Psikolojik Danışman Esmanur Akkişi ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosunda görevli personeller Ayşe Buyuran ve Yasemin Gül tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerle ilk etapta toplam 24 öğrencinin ailesine ziyaret gerçekleştirildi.

Yürütülen projenin önemine vurgu yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “Genç Umutlar projesi ile çocukların sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından yeteneklerinin gelişmesi, topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri ve hobi edinmelerine katkıda bulunmak, ayrıca çocukları topluma kazandırmaya yardımcı olmanın amaçlandığını söyledi. Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Özkan, proje kapsamında ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.