Tatvan'da öğrenciler yararına “Bilardo Turnuvası” düzenlendi

Tatvan ilçesindeki özel bir bilardo salonunda organize edilen turnuvaya toplam 60 sporcu katıldı. 30 Aralık Cuma günü başlayıp, eleme usulü ile gerçekleştirilen turnuva, final müsabakası ile sona erdi. Bilardocular Murat Nurduhan ve Orhan Şahin arasında gerçekleştirilen final müsabakası oldukça çekişmeli geçti. Final müsabakası sonrasında Murat Nurduhan rakibini yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Ödül töreni çerçevesinde turnuvada dereceye giren sporculara Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç ve diğer davetliler tarafından ödülleri takdim edildi.

“Turnuva geliriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont alındı”

Düzenlenen turnuva ile ilgili bilgi veren Bitlis Tatvan Bilardocular Grubu Koordinatörü Çetin Barak, turnuva geliriyle Tatvan ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye kışlık bot ve mont yardımı yapıldığını söyledi.

Toplam 4 gün devam eden turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Barak, böyle anlamlı bir turnuvaya katılım sağlayan tüm sporculara teşekkürlerini, turnuvada dereceye giren sporculara ise tebriklerini iletti.