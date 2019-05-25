Tatvan'da öğrencilere "Okullarda gıda güvenirliği, gıda kayıpları ve israf" eğitimi verildi

Bitlis'in Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki ilk ve ortaokullardaki öğrencilere yönelik olarak "Okullarda Gıda Güvenirliği, Gıda Kayıpları ve İsraf" konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018-2022 stratejik planında yer alan “Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek” hedefi doğrultusunda; gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Tatvan'da eğitimlere devam ediliyor. Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından ilçedeki ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde; güvenilir gıda, hijyen, gıda hijyeni, mikropların gıdalara bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, Alo 174 gıda hattı ve gıda israfı gibi konularda eğitimler verildi. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim programı oldukça verimli geçti.

Gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili bilgi veren Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, düzenlenen eğitimin gerekliliği ve önemine vurgu yaptı. Her yıl yaklaşık 1.3 milyar ton gıda kaybı veya israfının yaşandığına dikkat çeken Kurban, bu sayının dünyada üretilen gıdaların 1/3'üne denk geldiği buna karşın dünyada 821 milyon insanın da açlıkla karşı karşıya olduğu vurguladı. Düzenlenen eğitimlerle bu kayıp ve israfların önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Kurban, “Dünyada en fazla kayıp veren sektörlerin başında gıda sektörleri gelmektedir. Bu nedenle de bu kayıp ve israfların önünde geçmek ve daha güvenli gıda güvenirliği için Tarım ve Orman Bakanlığımız düzeyinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda bizlerde ilçe müdürlüğü olarak bu israf ve kayıpların önüne geçmek ve okullarda gıda güvenirliği için eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerimiz kapsamında gıda kontrol görevlilerimiz tarafından ilçedeki ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere güvenilir gıda, hijyen, gıda hijyeni, mikropların gıdalara bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, Alo 174 gıda hattı ve gıda israfı gibi konularda eğitimler verildi. Eğitimlerimiz oldukça verimli geçti. İnşallah bu eğitimler neticesinde ilçemizde hem kayıp ve israfların önüne geçmiş olacağız hem de okullarımızda yetişen geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketmelerini sağlamış olacağız” diye konuştu.