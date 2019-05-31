Tatvan'da öğrencilere yönelik iftar programı

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kaymakamlık Proje Koordinasyon Merkezi (PKM) tarafından organize edilen iftar programı Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın da katılımıyla ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi bahçesinde düzenlendi. İftar programı kapsamında etüt merkezi öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilerle birlikte iftarını açtı. İftar sonrası öğrencilerle çay sohbeti yapan Kaymakam Özkan, öğrencilere hem tavsiyelerde hem de nasihatlerde bulundu. Öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, sınavlara hazırlanırken belli bir plan ve program çerçevesinde çalışmalarını, ders çalışmanın yanında kendilerine de zaman ayırmaları tavsiyelerde bulunarak, başarı dileğinde bulundu.

Öğrenciler ise, gerek ders materyalleri konusundaki destekleri ve gerekse ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.