Tatvan'da öğrencilerin karne heyecanı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullardaki 21 bin 913 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne günü dolayısıyla engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Tatvan 1. ve 2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Merkezinde karne dağıtım programı düzenlendi. Düzenlenen karne törenine katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, öğrencilere çikolata ve karnelerini dağıtarak, sevinçlerine ortak oldu. Program kapsamında sınıfları dolaşarak okuldaki minik öğrencilerle hem sohbet eden, hem de karnelerini dağıtan Kaymakam Özkan, öğrencilerle tek tek yakından ilgilendi.

Kaymakam Özkan ile birlikte okulu ziyaret eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve VEDAŞ İşletme Müdürlüğü Baş Mühendisi Erdem Karaman da, öğrencilere Enerji Bakanlığının öğrencileri enerji konusunda bilinçlendirmek üzere hazırlamış olduğu çizgi roman karakteri olan “Ali'nin Enerji Serüveni” adlı okuma kitabını hediye etti.

Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde düzenlenen karne dağıtım programı kapsamında 114 öğrenciye karne verilirken, ilçe genelinde ise 21 bin 913 öğrenci karnelerini alarak 15 tatile girdi.