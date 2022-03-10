Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Okullar Arası Voleybol Turnuvası” devam ediyor.
Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Okullar Arası Voleybol Turnuvası” devam ediyor.
7-25 Mart tarihleri arasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan müsabakalara, lise kategorisinde 9 erkek ve 8 kız takımı, ortaokul küçükler kategorisinde ise 9 takım mücadele edecek. 25 Mart'a kadar sürecek olan turnuvanın sonunda birinci olan okula kupa ve ödül verileceği belirtildi.