İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da okullara kar tatili

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı genelge uyarınca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.