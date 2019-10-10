Tatvan'da okulların sorun ve sıkıntıları ele alındı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, ilçedeki okulların sorun ve sıkıntılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Okul idarecilerinin katılımıyla Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki okulların fiziki durumu, sorun ve sıkıntıları masaya yatırılarak, çözüm yolları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Okul idarecileri tarafından iletilen sorunlar ve çözüm yolları not alınırken, çözümü noktasında ise gerekli çalışmaların başlatılması için Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından gerekli talimatlar verildi.