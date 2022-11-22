Tatvan'da oluşan sis bulutu adeta şehri görünmez hale getirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sis, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün zirvesinden görüntülendi.

Sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün zirvesinden görüntülendi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü kent, adeta görünmez hale geldi. Sis altında kalan evler bembeyaz olurken, şehrin yüksek kesimlerinde oluşan eşsiz manzara ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımı ile sis bulutunun birleştiği kentte oluşan doyumsuz görüntüler ise havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte, sisin birkaç gün etkisini göstereceği belirtildi.

Şehri kaplayan sis bulutunun yağacak karın habercisi olduğunu söyleyen Burak Atal adlı vatandaş, “Bugün arkadaşlarım ile Nemrut Dağı'na gezmek için çıktık. Hava çok soğuk ama zirveden memleketimizin sis altında kaldığını gördük. Bizler de burada fotoğraflar çektik. Şehri kaplayan sis bulutu yağacak karın habercisi anlamına geliyor. Yani karın merkeze yapması çok yakın” diye konuştu.