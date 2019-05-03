Tatvan'da ‘Organik Tarım' konulu seminer

Tarım ve Orman Bakanlığının “Organik Tarımın Yaygınlaştırması ve Kontrolü” projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine "Organik Tarım” semineri verildi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince verilen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Organik tarımın amacının anlatılarak, önemine dikkat çekilen eğitim semineri oldukça verimli geçti. Düzenlenen seminer ile ilgili bilgi veren Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, proje kapsamında eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Organik tarımın önemine dikkat çeken Ali Kurban, “Dünyada hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan talebin yoğunluğu, son yıllardaki bitkisel ve hayvansal üretimin de yoğun şekilde yapılmasına neden olmuştur. Üretimde birim alandan yüksek miktarda ve ekonomik ürün alınması öncelikli olduğu için ekolojik denge ve ürün kalitesinde sağlık kriterleri ikinci plana atılmıştır. Bunun sonucu olarak gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeye başlamıştır. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı, ekolojik çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması için organik üretim gereklidir. Organik tarımın amacı, üretimde kimyasal ilaç ve gübrenin kullanılmadığı, çevre, toprak, su kaynakları, hava ve tarımsal ürünleri kirletmeden, insan ve diğer canlıların sağlığını azami derecede koruyarak, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü nihai ürünü sertifikalı olan, tarımda sürdürülebilirliği sağlamaktır. Organik tarımda tüketici logo bilinci ile gıda güvenliği açısında tüketici bilincinin oluşturması konularında bilgiler aktarıldı. Bizlerde bu anlamda düzenlemiş olduğumuz seminerlerle öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.