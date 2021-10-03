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Tatvan'da örtü yangını

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.


Tatvan-Van karayolunun 30'ncu kilometresinde yer alan Reşadiye köyü yakınındaki Andar Dağı eteğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangınında kaplumbağa başta olmak üzere bazı canlılar telef olurken, büyük uğraşlar sonucu alevler söndürüldü.

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