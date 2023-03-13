Tatvan'da park ve bahçelerde bahar temizliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda ve parklarda bahar temizliğine başladı.

Bahar mevsimiyle birlikte Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 800 dönümlük park ve yeşil alanlarda temizlik ve ağaç budama, bakım-onarım ve yabani ot temizliği çalışmaları başlatıldı. Tatvan Belediyesine bağlı 35 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar kullanılabilir ve temiz bir görünüme kavuşabilmesi için bakım-onarım, temizlik ve ot temizliği çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor. Belirlenen plan ve program dahilinde Tatvan'da bulunan tüm park ve yeşil alanlarda gerekli bakım-onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken, budanan ağaçlardan kesilen dallar ise ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

“800 dönümlük alan üzerinde çalışma yapmaktayız”

Park ve bahçelerde temizlik ve budama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden Şef Feyat Aykan, “Tatvan Belediyesi bizlere vermiş olduğu talimat ile şu anda yaklaşık 800 dönümlük alan üzerinde çalışma yapmaktayız. Ayrıca şu an ilkbahar sezonuna başladığımız için bahçelerin temizliği ve ağaç budama yapıyoruz. 35 kişilik ekip ile sahalarda düzenli bir şekilde bahara hazırlıklı olabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bahara hazırlıklı olabilmek için şu an budama yapıyoruz. Bundan dolayı ağaçlarımız daha gür, sağlam ve temiz olabilmesi için bu çalışmayı yapmaktayız. Tatvan itfaiyesi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ile birlikte çalışmaktayız. Tatvan'da bulunan mesire alanı, kadınlar plajı, Feribot, Karatay ve İstasyon parklarında sulama, ağaç budama, temizlik, çöp gibi çalışmalar yürütülmektedir. Bahara hazırlıklı olabilmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Budadığımız ağaçlar ihtiyaç sahiplerine veriliyor”

Ağaçlardan kesilen dalların ihtiyaç sahiplerine verildiğini ifade eden Aykan, “Burada budadığımız ağaçlardaki dalları çöpe atmayarak evinde doğalgaz olmayan, tandır yakan arkadaşlarımıza ve maddi durumu olmayan ailelere dağıtmaktayız. İhtiyacı olan kişilere her şekilde gece gündüz demeden depremzede olsun, maddi durumu olmayan aileler ve çalışan arkadaşlarımızdan durumu kötü olan herkese yardımcı olup gönderiyoruz” diye konuştu.