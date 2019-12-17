Tatvan'da proje değerlendirme toplantısı

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Gelin Kardeş Olalım” projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayata geçirilen ‘Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği' projesi için yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tatvan'a bağlı Adabağ köyünde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı kapsamında üreticilerle bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, üreticilerin proje ile ilgili değerlendirmelerini dinledi. Projenin önemine vurgu yapan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, ‘Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği' projesinin Bitlis'in Tatvan ve Antalya'nın Kumluca ilçeleri arasında kurulması planlanan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortak kardeşlik projesi olduğuna dikkat çekti. Bu yıl hayata geçirilen projeden oldukça verimli sonuçlar elde edildiğini dile getiren Kurban, “Tarımda verimin arttırılması için Tatvan ilçemizde yürütülen ‘Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği' projesi ve çeşitli kurslarla çiftçilerimizin tarımsal üretimlerinde bilgi ve becerilerini artırmak, faaliyetlerimizin temel amacıdır” dedi.

Öte yandan; gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonunda ise kurslardan başarı elde eden kursiyerlere belgeleri takdim edildi.