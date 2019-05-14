Tatvan'da “Ramazan” denetimleri

Bitlis'in Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında da denetimler sürdürülüyor.

Gıda denetim ekiplerinin zabıtayla birlikte gerçekleştirdiği rutin denetimlere ek olarak Ramazan ayı içerisinde de ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırını, market, pastane üretim ve tatlı satış yeri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde ayrıca; gıda kontrol görevlileri tarafından işletme yetkilileri ve çalışanlarına genel ve özel hijyen gereklilikleri, kullanılan alet-ekipman ve personel hijyeni, hammadde kabulü ve depolanması, gıda satışı ve tüketimi, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıdaya uygunluğu, işletmelerin ilaçlanması ve halk eğitim merkezi müdürlüklerine başvurulmak kaydı ile alınması zorunlu hijyen eğitimi konularında bilgiler verildi.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Ramazan ayında da denetimleri sürdürdüklerini söyledi. Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Ali Kurban, “Özellikle Ramazan ayında gıda ürünlerindeki tüketimin artmasıyla halkın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri sıklaştırdık. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz durumda ALO 174 Gıda Hattına veya ilçe müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirler. Gerekli koşulları oluşturmayan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere asla taviz verilmeyerek cezai işlemler uygulanacaktır” dedi.