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Tatvan'da 'Sağlık Sokağı' oluşturuldu

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bitlis’in Tatvan ilçesinde ’Sağlık Sokağı’ oluşturuldu.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Sağlık Sokağı' oluşturuldu.


Tatvan'da bulunan Yaşam AVM'de oluşturulan Sağlık Sokağı'nda kan şekeri, tansiyon ölçümü uygulaması yapılarak, ağız ve diş sağlığı, tütün ürünlerinin zararları, sağlıklı beslenme önerileri, fizyoterapi sağlık hizmetleri, kronik hastalıklar konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

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