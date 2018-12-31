Tatvan'da “Sağlıklı Hayat Merkezi” açılıyor

Bitlis'in Tatvan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan “Sağlıklı Hayat Merkezi” açılmak için gün sayıyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünün ilçe otogarı karşısındaki yeni hizmet binasında hizmet verecek olan “Sağlıklı Hayat Merkezi” için çalışmalarda sona gelindi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da kısa süre sonra hizmete girecek olan merkezde incelemelerde bulunmak üzere İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve İlçe Sağlık Müdürü Hüseyin Aksoy ile birlikte merkezi gezerek, son çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkezin son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezinde sağlıklı beslenme ve diyet birimi, psikolojik danışmanlık birimi, sigara bırakma polikliniği, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), bağımlılıkla mücadele birimi, spor eğitmeni, pilates salonu, çocuk oyun alanı gibi bölümler bulunacağını belirtti. Sağlıklı Yaşam Merkezindeki çalışmalarda sona gelindiğini ve çok kısa bir süre sonra hizmete başlayacağını ifade eden Kaymakam Özkan, merkezin hayırlı olmasını diledi.