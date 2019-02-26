Tatvan'da “Sahabe Nesli ve Kur'an” konulu konferans

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Hicri 1440 Sahabe yılı etkinlikleri kapsamında “Sahabe Nesli ve Kur'an” konulu konferans düzenlenecek.

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) tarafından gerçekleştirilecek olan konferans, 3 Mart Pazar günü saat 16.00'da Tatvan ilçesinde bulunan İşletme Düğün Salonunda düzenlenecek. Siyer Vakfı kurucusu araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım'ın konuk olarak katılacağı konferans ile ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, herkesi konferansa davet etti. Bitlis İHH koordinesinde Bitlis Genç İHH tarafından organize edilecek olan konferansa yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Taşacan, “Sahabe yılı projesi kapsamında ‘Yıldızlardan Dersler' serlevhası altında gerçekleştirdiğimiz, hayatlarımızdaki anahtar kavramların Sahâbe efendilerimizin hayatlarındaki yerini öğreneceğimiz programa tüm halkımızı davet ediyoruz. Yoğun bir katılım beklediğimiz konferans programımız, 3 Mart Pazar günü saat 16.00'da Tatvan ilçesinde bulunan İşletme Düğün Salonunda düzenlenecek. Ben bu vesile ile şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı konferansa davet ediyorum” diye konuştu.