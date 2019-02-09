Tatvan'da ‘Seçim güvenliği' toplantısı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 'Seçim güvenliği' toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Kültür merkezinde düzenlenen toplantı, köy ve mahalle muhtarlarıyla ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. 'Seçim güvenliği' ile ilgili alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda ayrıca alınacak önlemler bir kez daha gözden geçirildi. Ardından ise mahalle ve köylerin sorun ve sıkıntıları görüşülerek, iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Özkan, seçim güvenliği noktasında sorun yaşanmaması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağını ifade ederek, gerek mahalle ve gerekse köylerle ilgili iletilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.