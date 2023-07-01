Tatvan'da "Sefo" konserine yoğun ilgi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Sefo, Bitlislilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bu gün açılışı yapılan 55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı'nın ilk günkü sanatçı konuğu ünlü sanatçı Sefo oldu. Tatvan Fuar alanında sevenleriyle buluşan Sanatçı Sefo, yoğun ilgi gördü. Seslendirdiği şarkılarla kalabalığı adeta coşturan ünlü sanatçı unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonrası Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tarafından sanatçıya plaket takdiminde bulunuldu.